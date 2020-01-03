Из-за обмеления Шацких озер открыто уголовное дело

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Пятница, 3 января 2020, 23:56

Правоохранители расследуют факты злоупотребления служебным положением должностными лицами органов государственной власти Волыни в интересах третьих лиц, которые могли привести к резкому падению уровня воды в Шацких озерах, в том числе одном из крупнейших озер Украины – Свитязь.

Источник: прокуратура Волынской области

Детали: Прокуратура выяснила, что чиновники Госэкоинспекции, вопреки требованиям законодательства не осуществили оценки воздействия, который оказывает на состояние озер незаконная деятельность субъектов хозяйствования.

Одно из таких предприятий построило неподалеку искусственные водные объекты на арендованной территории площадью 230 га без соответствующих на этот документов и осуществляет из них водозабор для полива саженцев голубики на площади более 150 га.

При этом Государственная экологическая инспекция в Волынской области также не представила иска в суд для прекращения противоправной деятельности предприятия.

Следовательно, в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения о факте злоупотребления должностными лицами Госэкоинспекции служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (уголовное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст. 364 УК Украины).

В уголовном производстве продолжается досудебное расследование.

Что предшествовало: На сайте президента была зарегистрирована петиция, призывавшая спасти от обмеления одно из 7 чудес Украины – озеро Свитязь, но она не набрала достаточно голосов для рассмотрения.

Темы: Волынская область прокуратура полиция


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