Актеру из "Сватов" разрешили въезд в Украину

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Суббота, 4 января 2020, 00:51

Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в Украину для российского актера из сериала "Сваты" Федора Добронравова.

Источник: ответ на запрос издания "УНН"

Детали: В июле 2019 года, во исполнение решения суда, СБУ сняла запрет на въезд для актера Добронравова. Перед тем 27 марта 2019 Окружной админсуд Киева разрешил въезд в Украину российскому актеру.

Российское СМИ "РБК" сообщил, что представитель Добронравова подтвердил снятие запрета.

Дословно: "Областной Киевской суд принял решение, что Федор Добронравов не является угрозой для Украины".

Напомним:

  • 22 ноября 2017 Служба безопасности Украины запретила въезд Добронравову за того, что он посещал аннексирован Крым и публично поддерживал аннексию.

Темы: Крым Росcия граница


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