Актеру из "Сватов" разрешили въезд в Украину
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Суббота, 4 января 2020, 00:51
Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в Украину для российского актера из сериала "Сваты" Федора Добронравова.
Источник: ответ на запрос издания "УНН"
Детали: В июле 2019 года, во исполнение решения суда, СБУ сняла запрет на въезд для актера Добронравова. Перед тем 27 марта 2019 Окружной админсуд Киева разрешил въезд в Украину российскому актеру.
Российское СМИ "РБК" сообщил, что представитель Добронравова подтвердил снятие запрета.
Дословно: "Областной Киевской суд принял решение, что Федор Добронравов не является угрозой для Украины".
Напомним:
- 22 ноября 2017 Служба безопасности Украины запретила въезд Добронравову за того, что он посещал аннексирован Крым и публично поддерживал аннексию.
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