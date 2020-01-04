Актеру из "Сватов" разрешили въезд в Украину

Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в Украину для российского актера из сериала "Сваты" Федора Добронравова.

Источник: ответ на запрос издания "УНН"

Детали: В июле 2019 года, во исполнение решения суда, СБУ сняла запрет на въезд для актера Добронравова. Перед тем 27 марта 2019 Окружной админсуд Киева разрешил въезд в Украину российскому актеру.

Российское СМИ "РБК" сообщил, что представитель Добронравова подтвердил снятие запрета.

Дословно: "Областной Киевской суд принял решение, что Федор Добронравов не является угрозой для Украины".

Напомним: