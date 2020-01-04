В Ираке зафиксированы новые воздушные атаки

К северу от столицы Ирака произошло нападение на колонну автомобилей, шестеро человек убиты.

Источник: Reuters

Детали: Источник издания в иракской армии сообщает о воздушном удары по колонне иракских ополченцев к северу от Багдада, предварительно известно о шести погибших и трьох тяжело раненых. По словам источника, две из трех машин колонны сгорели.

Издание The guardian сообщает о новых атаках в Багдаде.

Что было раньше: 3 января американские вооруженные силы нанесли удар по военной базе рядом с международным аэропортом Багдада. В результате обстрела погибли восемь человек, среди них иранский генерал Касем Сулеймани.





