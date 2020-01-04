В Польше обнаружили новые вспышки птичьего гриппа

В Люблинском и Великопольском воеводстве Польши обнаружены новые вспышки птичьего гриппа.

Источник: Главные ветеринарные врачи обеих воеводств, передает "Укринформ"

Детали: По информации ветеринарного врача Люблинского воеводства Павла Пьотровського, в регионе подтверждено четвертый случай птичьего гриппа. Всего на четырех фермах уже погибло около 40 000 птиц.

В Великопольском воеводстве вирус обнаружен на ферме, где содержались 65 000 кур. По информации ветврача воеводства Анджея Жарнецького, теперь в регионе проверят 31 птицеферму.

В обоих районах вокруг очагов заболевания образовано 10-километровые зоны контроля.

Напомним: