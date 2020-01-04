В новогоднюю ночь боевики сожгли дом - разведка

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Суббота, 4 января 2020, 09:01

По данным украинской разведки, в новогоднюю ночь боевики сожгли жилой дом на оккупированной территории.

Источник: пресс-центр ООС

Дословно: "По данным разведки, во время празднования Нового года, представителями незаконных вооруженных формирований российско-оккупационных войск с применением пиротехнических средств, стрелкового оружия и ЗУ-23-2 в населенном пункте Викторовка был сожжен жилой дом".

Детали: Как отмечается на опубликованном видео, "в новогоднюю ночь у так называемых шахтеров и российских кураторов произошла ссора, они открыли огонь из всех видов стрелкового оружия, стреляли почему-то между собой, были слышны взрывы гранат".

Один из военных отмечает, что пламя от сожженного дома можно было видеть с украинских позиций.

Кроме того, сообщается о столкновении между местными участниками НЗФ и российскими наемниками с использованием стрелкового оружия в Староласпе в ночь на субботу.

Украинская правда
Темы: Донбасс ОРДЛО разведка


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