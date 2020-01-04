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США отрицают причастность коалиции к новому авиаудару в Ираке

Суббота, 4 января 2020, 08:42
США отрицают причастность коалиции к новому авиаудару в Ираке

Антитеррористическая коалиция под руководством США отрицает свою причастность к авиаудару к северу от Багдада.

Источник: официальный представитель международной операции "Непоколебимая решимость" в Twitter

Дословно: "Факт: Коалиция CJTFOIR в последние дни не осуществляла авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)".

Что предшествовало: Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники сообщил, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара, который американские военные нанесли по автоколонне к северу от Багдада.

Предыстория:

  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
  • Иран пообещал США сокрушительную месть за убийство командующего.
  • 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • Нападающие, которые штурмовали посольство, после двухдневных столкновений с американскими силовыми структурами покинули территорию дипмиссии в среду.

Украинская правда
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