США отрицают причастность коалиции к новому авиаудару в Ираке

Антитеррористическая коалиция под руководством США отрицает свою причастность к авиаудару к северу от Багдада.

Источник: официальный представитель международной операции "Непоколебимая решимость" в Twitter

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days.