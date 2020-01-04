США отрицают причастность коалиции к новому авиаудару в Ираке
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Суббота, 4 января 2020, 09:42
Антитеррористическая коалиция под руководством США отрицает свою причастность к авиаудару к северу от Багдада.
Источник: официальный представитель международной операции "Непоколебимая решимость" в Twitter
FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days.— OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) January 4, 2020
Дословно: "Факт: Коалиция CJTFOIR в последние дни не осуществляла авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)".
Что предшествовало: Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники сообщил, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара, который американские военные нанесли по автоколонне к северу от Багдада.
Предыстория:
- 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
- Иран пообещал США сокрушительную месть за убийство командующего.
- 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
- Нападающие, которые штурмовали посольство, после двухдневных столкновений с американскими силовыми структурами покинули территорию дипмиссии в среду.
Украинская правда
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