США отрицают причастность коалиции к новому авиаудару в Ираке

Антитеррористическая коалиция под руководством США отрицает свою причастность к авиаудару к северу от Багдада.

Источник: официальный представитель международной операции "Непоколебимая решимость" в Twitter

FACT: The Coalition @CJTFOIR did NOT conduct airstrikes near Camp Taji (north of Baghdad) in recent days. — OIR Spokesman Col. Myles B. Caggins III (@OIRSpox) January 4, 2020

Дословно: "Факт: Коалиция CJTFOIR в последние дни не осуществляла авиаударов вблизи лагеря Таджи (к северу от Багдада)".

Что предшествовало: Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на местные источники сообщил, что по меньшей мере шесть человек погибли в результате авиаудара, который американские военные нанесли по автоколонне к северу от Багдада.

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