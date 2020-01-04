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Мужчина, напавший на людей под Парижем, имел психические расстройства

Суббота, 4 января 2020, 10:54
Мужчина, напавший на людей под Парижем, имел психические расстройства

Мужчина, который в пятницу напал с ножом на прохожих в пригороде Парижа, страдал психическими расстройствами и недавно перешел в ислам.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

На данном этапе антитеррористическая прокуратура еще не выявила оснований для открытия дела. Следователи однако установили ход действий нападавшего и его личность. Мужчина по имени Натан родился в 1997 году в городе Ле-Лила. Он жил в 14-м округе Парижа, при этом не имел работы и нигде не учился. Соседи характеризуют его как доброго, но психически неустойчивого человека.

Серьезные психические расстройства несколько раз приводили его в больницу. На момент нападения он находился на учете у психологического центра в Париже. Следователи склоняются к тому, что в случае пятничного нападения речь идет об акте психической нестабильности без террористического мотива.

Нападавший также недавно принял ислам. В его рюкзаке, найденном после преступления, лежала прощальная записка с упоминанием мусульманской религии и Коран. Однако признаков радикализации правоохранители не обнаружили. Кроме того, мужчина был неизвестен разведывательным и правоохранительным службам.

Накануне мужчина с ножом набросился с ножом на прохожих в парке в пригороде Парижа. Он ранил двух женщин, а мужчина, который бросился на защиту жены, погиб. Самого нападавшего застрелили полицейские.

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Темы: Франциянападение
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