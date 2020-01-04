ГСЧС предупреждает о лавинах, Укравтодор – о гололедице

Госслужба по чрезвычайным ситуациям предупреждает об опасности схода лавин в горах Украины.

Источник: ГСЧС, Укравтодор

Дословно ГСЧС: "По данным Украинского гидрометцентра, в связи с интенсивным приростом снега, в районе деятельности снеголавинной станции Пожежевская (Ивано-Франковская область), на высокогорье восточной части Закарпатской области, в горах Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а также в районе деятельности Сл Плай снеголавинный сезон объявляется открытым".

Детали: Вместе с тем, Укравтодор сообщает, что на 6:00 утра 4 января местами туман наблюдается в Одесской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской и Черкасской областях, на остальной территории страны без осадков.

Средняя температура воздуха на западе и юге +2-4°С, центральных, северных и восточных областях -2-6°С.

Покрытие на дорогах государственного значения сухое, только в Закарпатской и Днепропетровской областях местами гололедица.

На перевальных участках дорог без осадков, в Закарпатской области туман. Температура воздуха -4-9°С. На Ужоцком перевале местами возникла гололедица, покрытие на других горных участках дорог преимущественно сухое.

Выполняются работы по обработке проезжей части дорог противогололедными материалами.

Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, заторов в движении не зафиксировано.

По сообщению Укргидрометцентра, 4 января без осадков, ожидается облачность с прояснениями.

В Черниговской и Сумской областях днем ​​небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах Прикарпатья и восточной части местами гололедица.

Температура воздуха ночью от 1-6° мороза, на побережье морей и Крыма 0+2°С, днем ​​0-5° тепла, на юге страны до 7°С тепла.

Ветер западный и юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях порывы до 15-20 м/с.