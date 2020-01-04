На Ровенщине в результате ДТП с тремя авто погибло двое водителей

В результате столкновения трех авто в Здолбунове Ровенской области погибли двое водителей.

Источник: полиция Ровенской области

Детали: Смертельная авария произошла 3 января около 17 часов на автодороге "Городище-Ровно-Староконстантинов".

Дословно: "Полицейские на месте происшествия установили, что 31-летний житель села Гильча 2 - водитель автомобиля "ВАЗ 2110", выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с автомобилем "Renault Trafic" под управлением 58- летнего жителя села Белашов.

От удара микроавтобус отбросило на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомобилем "Honda Civic", которым управлял 32-летний житель села Здовбица.

В результате ДТП руководитель "Honda" от полученных травм погиб на месте происшествия. Водителя микроавтобуса пытались спасти медики скорой медицинской помощи. Однако травмы оказались несовместимы с жизнью".

Детали: Водитель ВАЗ в результате ДТП не пострадал. Отмечается, что, согласно медицинскому освидетельствованию, он был трезв.

По факту нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекшие гибель двух человек следователем следственного управления начато досудебное расследование по части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.

31-летнего жителя Гильчи задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и поместили в изолятор временного содержания.