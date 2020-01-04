В зоне ООС тоже закрывают нелегальные заправки

Тринадцать заправочных станций, действующих в районе проведения операции Объединенных сил без разрешительных документов, прекратили свою деятельность в течение прошлой недели.

Источник: пресс-центр ООС

Детали: Отмечается, что срочные меры по ликвидации нелегальной торговли нефтепродуктами проводятся в соответствии с поручением премьер-министра Алексея Гончарука и командования Объединенных сил, совместными усилиями Государственной фискальной службы, Службы безопасности Украины, правоохранительных и соответствующих контролирующих органов.

За неделю на территории Донецкой и Луганской областей и в зонах безопасности, прилегающих к району боевых действий, сотрудники налоговой милиции ГФС проверили 55 объектов торговли горюче-смазочными материалами.

Выявлены нарушения в деятельности 13 АЗС и АГЗС, которые осуществляли незаконное хранение и реализацию горючего без получения лицензий на соответствующий вид деятельности. Из них 8 в Донецкой и 5 в Луганской областях.

пресс-центр ООС

По этим фактам составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 164 (осуществление хозяйственной деятельности без государственной регистрации как субъекта хозяйствования или без получения лицензии на осуществление определенного вида хозяйственной деятельности, подлежащей лицензированию в соответствии с законом) и по ч. 5 ст. 164 (хранение и/или реализация на таможенной территории Украины горючего на акцизном складе, не зарегистрированном в системе электронного администрирования реализации полного) КоАП.

Из незаконного оборота изъято более 62 тыс. литров бензина, почти 30 тыс. литров дизтоплива, 38 тыс. литров сжиженного газа всего на общую сумму более 3 млн. грн.

Кроме этого, описано и изъято оборудование автозаправочных комплексов и 3 автомобиля, с помощью которых осуществлялась незаконная деятельность, общей стоимостью 15 млн. грн.

Что предшествовало: 26 декабря премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что дал поручение ГФС, правоохранителям и органам контроля до 9 января 2020 года решить проблему нелегального оборота горючего.

28 декабря СБУ отчиталась, что пресекла деятельность почти 300 нелегальных автозаправочных комплексов во всех регионах Украины.

3 января в ГФС заявили, что Налоговая милиция ликвидировала 264 нелегальных АЗС.