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Пьяный житель Харьковской области "заминировал" вокзал в Полтаве

Суббота, 4 января 2020, 14:40
Пьяный житель Харьковской области заминировал вокзал в Полтаве

Полиция Полтавы задержала псевдоминера городского железнодорожного вокзала.

Источник: полиция Полтавской области

Детали: 4 января около восьмого утра в полицию Полтавы позвонил аноним, который сообщил о заминировании железнодорожного вокзала "Полтава Южная".

Вокзал тщательно обследовали, взрывоопасных предметов не обнаружили.

В течение получаса полицейским удалось вычислить "псевдоминера". Его сняли с поезда на железнодорожном вокзале "Полтава-Киевская".

 

Фигурантом оказался 28-летний житель Харьковской области, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.

 

Фигурант доставлен в отделение полиции, где с ним работают следователи. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по квалифицирующим признакам части 1 статьи 259 УК. Санкция статьи предусматривает наказание до 6 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Украинская правда

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Темы: Полтаважелезная дорога
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