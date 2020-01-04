ООС: Двое бойцов подорвались на неустановленном взрывном устройстве

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Суббота, 4 января 2020, 18:52

В субботу в зоне проведения операции объединенных сил двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Детали: По данным штаба, инцидент произошел 4 января во время передвижения военных между взводными опорными пунктами.

Пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь.

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня один раз.

Дословно: "Из станкового автоматического гранатомета и крупнокалиберного пулемета противник обстрелял позиции сил ООС вблизи н.п.Новолуганское в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север".

Детали: На участке разведения сил и средств №1 ситуация остается стабильной.

Дословно: "Режим "тишина" соблюдается. Перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ "Станица Луганская" осуществляется автобусом и двумя электромобилями. На участках разведения №2 и №3 обстановка стабильная. Продолжаются мероприятия по соблюдению режима "Тишина".

Украинская правда
Темы: ОРДЛО Донбасс ООС


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