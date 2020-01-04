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Министр: Показf мод в здании костела в Киеве не будет

Суббота, 4 января 2020, 19:55
Министр: Показf мод в здании костела в Киеве не будет

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что показа мод в здании костела Святого Николая не будет.

Источник: сообщение Бородянского в Facebook 4 января 

Прямая речь Бородянского: "Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины - не будет".

"Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и - действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля. Устно настоятель уже предоставил отрицательный ответ", - заявил глава Минкультуры. 

Напомним,

  • Ранее в СМИ появилась информация о якобы намерении Министерства культуры провести в костеле модный показ.
  • В ответ на это посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий раскритиковал планы показа и заявил, что костел святого Николая в Киеве был "захвачен большевиками" и "до сих пор не возвращен".

Украинская правда
Темы: КиевцерковьПольша
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