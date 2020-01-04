Министр: Показf мод в здании костела в Киеве не будет

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что показа мод в здании костела Святого Николая не будет.

Источник: сообщение Бородянского в Facebook 4 января

Прямая речь Бородянского: "Показа мод в здании костела Святого Николая, который находится на балансе Национального дома органной и камерной музыки Украины - не будет".

"Поскольку одновременно это и Национальный дом органной и камерной музыки Украины и - действующий костел, любые мероприятия в этом месте учитывают позицию настоятеля. Устно настоятель уже предоставил отрицательный ответ", - заявил глава Минкультуры.

Напомним,