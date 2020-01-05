Главные новости субботы и ночи: Хакамада едет в Киев, протесты под отделом полиции в Каховке

В Киеве анонсировали выступление российского деятеля Хакамады, что поддержала аннексию Крыма, в Каховке жгли шины под отделом полиции – новости, которые были актуальны 4 января.

О Хакамаде

В Украине анонсировали визит и выступление на бизнес-форуме российского политика и деятеля Ирины Хакамады, которая предлагала "выкупить" Крым у Украины и поддерживала оккупацию полуострова.

О протестах в Каховке

Отделение полиции в Каховке (Херсонская обл.) протестующие местные жители забросали дымовыми шашками и подожгли шины, требуя расследования резонансного дела об убийстве местного жителя.

Глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев пообещал контролировать ход расследования по убийству в Каховке с участием полицейского, которое стало причиной протестов под отделением полиции.

Начальник полиции Херсонской области Александр Прокудин заявил, что для беспристрастного расследования убийства мужчины с участием полицейского дело передано в следственное управление областного главка полиции.

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