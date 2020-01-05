В воскресенье обещают опасный ветер, мокрый снег и "мряку"

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Воскресенье, 5 января 2020, 08:51

5 января в западных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, объявлен I уровень опасности.

Источник:  Укргидрометцентр, синоптик Наталия Диденко в Facebook 

Детали: В частности, сильный ветер прогнозируют в Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. 

По данным синоптиков, в воскресенье на большей части территории ожидается снег и мокрый снег, в южных регионах - дождь.

Среднесуточная температура будет колебаться от 0 до +2 днем, до +4 градусов - в Крыму.

Прямая речь Диденко: "Ожидается снег на Западе и Востоке, на Юге - дождь, на остальной территории - такое, облака, туман, морось ... Ветер может быть сильным в западных областях. Температура воздуха ожидается 5 января в течение дня 0...5 градусов тепла". 

"Немного похолодает 6-7 января, на Рождество. Но потом снова потеплеет", - добавила Диденко. 

 

В понедельник, 6 января, ожидается переменная облачность, без осадков, температура ночью снизится до -5...- 6 в западных областях, до -9 в Черновицкой области, на остальной территории от 0 до -4.

Днем на западе, востоке и юге прогнозируют до +2 градусов, в центральных областях и северо-востоке -1...+1. 

 

Украинская правда
Темы: погода


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