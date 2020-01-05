Возле Олесского замка обрушилась крыша национальной достопримечательности - хранилища галереи искусств

В с.Олесское на Львовщине из-за непогоды обрушилась часть крыши памятника архитектуры национального значения - бывшего Монастыря капуцинов, в котором расположено фондохранилище Львовской национальной галереи мистецва имени Б. Возницкого.

Источник: Львовская национальная галерея искусств имени Б. Возницкого, Zaxid.net

Детали: Инцидент произошел 3 января.

Дословно: "По состоянию на 4 января начались работы по созданию на крыше временного укрытия, которое убережет фондохранилище от затекания. Музейным предметам ничто не угрожает".

"Состоялся конструктивный разговор руководства Галереи с представителями ЛОГА о проблемных вопросах фондохранилища в Олесском и не только этого объекта. Наши совместные имущественные вопросы теперь будут регулироваться на другом уровне и с новыми ответственными лицами. Обе стороны - ЛОГА и Галерея - констатируют согласие на этом этапе".

Детали: В Галерее уточнили, что крыша над монастырем и костелом была полностью заменена в послевоенные годы советской властью "без соблюдения соответствующих технологий", во время реконструкции использовалась несоответствующая древесина.

"Именно эта часть, полностью сгнив, была завалена ураганом. Крыша построена в 1950-х годах, после того как монастырь в 1944 году сожгли нацисты", - сообщили в галерее искусств.

В настоящее время вход на территорию монастыря капуцинов закрыт.

"В его помещении временно не действуют выставки, во-вторых, риски обвала крыши возрастают из-за погодных условий собственно в зимний период. В фондохранилище постоянно дежурит полиция охраны", - сообщили в галерее искусств.

Детали: 8-9 января состоится заседание специальной комиссии с участием представителей Министерства культуры и Львовской ОГА, которая будет расследовать обвал части крыши здания в Олесько и решать вопрос о выделении денег на ремонт крыши.

В комиссию войдут правоохранители, пожарные, представители ЛОГА и галереи искусств.

9 января ожидается окончательное решение соответствующей комиссии о восстановлении крыши на фондохранилище.

По словам директора Львовской национальной галереи искусств им. Бориса Возницкого Тараса Возняка, с просьбой о выделении средств на ремонт помещения он неоднократно обращался к Львовской ОГА, на балансе которой находится Монастырь капуцинов.