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Треть расходов Польши на газ идет на российскую армию - глава PGNiG

Воскресенье, 5 января 2020, 10:59
Треть расходов Польши на газ идет на российскую армию - глава PGNiG

Глава Польской нефтегазовой компании (PGNiG) Петр Возняк заявил, что до 30% цены, которую платит за газ каждый поляк, направляется на финансирование российских вооруженных сил.

Источник: заявление главы PGNiG, которго цитирует "Польское радио"

Детали: Комментируя остановку поставок нефти из РФ в Беларусь, Возняк заявил, что это действие "энергетического оружия", которое Польша также испытывала со стороны РФ многократно.

Дословно: "Не так болезненно, как сегодня агентства сообщают о Беларуси, но почти так же болезненно. Особенно дважды, на рубеже 2005-2006 годов и позднее, в 2009 году, когда нам прекратили поставки газа без всякой причины с нашей стороны", заявил Возняк.

"Не было ни опоздания с платежами, ни технической аварии, ни какого-то большого спора. Просто, Россия - я говорю "Россия", потому что исполнительным органом России в этом случае является "Газпром" и "Газпром-экспорт" - решила тогда не поставлять нам газ", - добавил он.

Детали: Также Возняк заявил, что с момента вступления Польши в ЕС в 2004 году "необоснованные перерывы в поставках российского газа имели место уже 7 раз".

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаРосcияармиягаз
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