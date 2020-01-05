Австрия подозревает иностранное государство в кибератаке на свой МИД
Австрия подозревает, что за серьезной кибератакой против ее министерства иностранных дел страны стоит иностранное государство.
Как пишет агентство Reuters, об этом в воскресенье заявил представитель министерства, сообщает "Европейская правда".
"Учитывая тип и серьезность атаки мы предполагаем, что речь идет, вероятно, о государственных субъекты, а не о преступниках", - сказал представитель министерства.
Он отказался сообщить технические подробности о нападении или предположить, кто может за ним стоять.
"Эксперты сообщили нам, что эти вещи могут длиться несколько дней", - добавил он.
Австрийское правительство сообщило о кибератаке поздно вечером в субботу, отметив, что другие европейские страны также подвергались аналогичным нападениям в прошлом.
Атака произошла в тот же день, когда партия "Зеленых" поддержала формирование коалиционного правительства с консерваторами Себастьяна Курца.
Министерство заявило, что были приняты "контрмеры", а межведомственная рабочая группа изучает ситуацию.