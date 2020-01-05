Австрия подозревает иностранное государство в кибератаке на свой МИД

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Воскресенье, 5 января 2020, 12:04

Австрия подозревает, что за серьезной кибератакой против ее министерства иностранных дел страны стоит иностранное государство.

Как пишет агентство Reuters, об этом в воскресенье заявил представитель министерства, сообщает "Европейская правда".

"Учитывая тип и серьезность атаки мы предполагаем, что речь идет, вероятно, о государственных субъекты, а не о преступниках", - сказал представитель министерства. 

Он отказался сообщить технические подробности о нападении или предположить, кто может за ним стоять.

"Эксперты сообщили нам, что эти вещи могут длиться несколько дней", - добавил он.

Австрийское правительство сообщило о кибератаке поздно вечером в субботу, отметив, что другие европейские страны также подвергались аналогичным нападениям в прошлом.

Атака произошла в тот же день, когда партия "Зеленых" поддержала формирование коалиционного правительства с консерваторами Себастьяна Курца.

Министерство заявило, что были приняты "контрмеры", а межведомственная рабочая группа изучает ситуацию. 

Темы: Австрия хакеры МИД


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