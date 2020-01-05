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СЦКК: Оккупанты обстреляли силы ОС из запрещенного вооружения

Воскресенье, 5 января 2020, 11:37
СЦКК: Оккупанты обстреляли силы ОС из запрещенного вооружения

Утром в воскресенье боевики ОРДЛО совершили обстрел позиций подразделений Объединенных сил возле Водяного из вооружения, которое должно быть отведено на расстояние более 15 км от линии разграничения.

Источник: Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), сообщает пресс-центр ОС

Дословно: "Противник снова нарушил режим прекращения огня. 5 января с 6:10 до 6:30 враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи н.п.Водяное из минометов калибра 82 мм (8 мин), которые согласно с Минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения".

Украинская сторона СЦКК призвала вооруженные формирования РФ прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей.

Напомним,

  • 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
  • Среди договоренностей - продолжение разведения сил, обмен пленными, прекращение огня до конца 2019 года и подготовка условий для местных выборов на Донбассе.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках ТКГ в Минске будут согласованы три "гуманитарные" точки для дальнейшего разведения сил на Донбассе до конца марта 2020 года, о чем договорились в Париже на встрече лидеров стран "нормандского формата". 
  • Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств на Донбассе уже известны и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы.

Украинская правда

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Темы: ОРДЛОМинские соглашениянормандский формат
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