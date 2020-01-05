СЦКК: Оккупанты обстреляли силы ОС из запрещенного вооружения
Утром в воскресенье боевики ОРДЛО совершили обстрел позиций подразделений Объединенных сил возле Водяного из вооружения, которое должно быть отведено на расстояние более 15 км от линии разграничения.
Источник: Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), сообщает пресс-центр ОС
Дословно: "Противник снова нарушил режим прекращения огня. 5 января с 6:10 до 6:30 враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи н.п.Водяное из минометов калибра 82 мм (8 мин), которые согласно с Минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения".
Украинская сторона СЦКК призвала вооруженные формирования РФ прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей.
Напомним,
- 9 декабря в Париже состоялась встреча лидеров стран "нормандской четверки", где президенты Франции, Украины, России и канцлер Германии достигли ряда договоренностей по мирному урегулированию конфликта на Донбассе.
- Среди договоренностей - продолжение разведения сил, обмен пленными, прекращение огня до конца 2019 года и подготовка условий для местных выборов на Донбассе.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках ТКГ в Минске будут согласованы три "гуманитарные" точки для дальнейшего разведения сил на Донбассе до конца марта 2020 года, о чем договорились в Париже на встрече лидеров стран "нормандского формата".
- Министр обороны Андрей Загороднюк сообщил, что новые точки разведения сил и средств на Донбассе уже известны и обсуждаются в рамках Трехсторонней контактной группы.