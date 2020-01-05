СЦКК: Оккупанты обстреляли силы ОС из запрещенного вооружения

Утром в воскресенье боевики ОРДЛО совершили обстрел позиций подразделений Объединенных сил возле Водяного из вооружения, которое должно быть отведено на расстояние более 15 км от линии разграничения.

Источник: Украинская сторона Общего центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), сообщает пресс-центр ОС

Дословно: "Противник снова нарушил режим прекращения огня. 5 января с 6:10 до 6:30 враг совершил обстрел позиций подразделений Объединенных сил вблизи н.п.Водяное из минометов калибра 82 мм (8 мин), которые согласно с Минскими договоренностями должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения".

Украинская сторона СЦКК призвала вооруженные формирования РФ прекратить свои провокации и придерживаться существующих договоренностей.