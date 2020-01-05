Журналист, заявлявший о провокации с "крымскими диверсантами", попросил убежища в Грузии
Журналист-расследователь из Екатеринбурга Юрий Изотов, который сообщил о подготовке к первой провокации со стороны России с "крымскими диверсантами", обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему политическое убежище.
Источник: комментарий Изотова "Крым. Реалии"
Прямая речь Изотова: "В отношении меня проводилась доследственная проверка за мои посты в соцсетях с данными силовиков, которые разгоняли московские митинги летом. Хотя проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, я прекрасно понимаю, что в отношении меня в любой момент могут сфабриковать любое дело и объявить в розыск", - заявил Изотов.
Детали: По его словам, подачей запроса об убежище он "защищается от возможной выдачи в Россию".
Дословно: "Сейчас я вместе с коллегой открываю в Грузии неправительственную организацию, которая будет заниматься защитой прав российских политзаключенных. В России люди, которые занимаются такой деятельностью, тоже могут стать жертвами репрессий. Мне кажется, что находясь здесь я смогу сделать больше", - отметил Изотов.
Что предшествовало:
- В июле 2016 г. гражданским активистом, журналистом Юрием Изотовым заинтересовалась ФСБ России, когда он возвращался из Луганской области, где в качестве волонтера помогал местным жителям восстанавливать разрушенные в результате боевых действий дома. Активисту угрожали порчей паспорта и возбуждением уголовного дела.
- Изотов покинул Россию в декабре 2016 года. На родине ему грозит уголовное преследование за участие в антивоенных акциях в Киеве.