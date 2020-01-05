Российский журналист, заявлявший о провокации с "крымскими диверсантами", попросил убежища в Грузии

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Воскресенье, 5 января 2020, 13:59

Журналист-расследователь из Екатеринбурга Юрий Изотов, который сообщил о подготовке к первой провокации со стороны России с "крымскими диверсантами", обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Источник: комментарий Изотова "Крым. Реалии"

Прямая речь Изотова: "В отношении меня проводилась доследственная проверка за мои посты в соцсетях с данными силовиков, которые разгоняли московские митинги летом. Хотя проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, я прекрасно понимаю, что в отношении меня в любой момент могут сфабриковать любое дело и объявить в розыск", - заявил Изотов.

Детали: По его словам, подачей запроса об убежище он "защищается от возможной выдачи в Россию".

Дословно: "Сейчас я вместе с коллегой открываю в Грузии неправительственную организацию, которая будет заниматься защитой прав российских политзаключенных. В России люди, которые занимаются такой деятельностью, тоже могут стать жертвами репрессий. Мне кажется, что находясь здесь я смогу сделать больше", - отметил Изотов.

Что предшествовало:

  • В июле 2016 г. гражданским  активистом, журналистом Юрием Изотовым заинтересовалась ФСБ России, когда он возвращался из Луганской области, где в качестве волонтера помогал местным жителям восстанавливать разрушенные в результате боевых действий дома. Активисту угрожали порчей паспорта и возбуждением уголовного дела.
  • Изотов покинул Россию в декабре 2016 года. На родине ему грозит уголовное преследование за участие в антивоенных акциях в Киеве.

Темы: Росcия Крым оккупация СМИ


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