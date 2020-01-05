Журналист-расследователь из Екатеринбурга Юрий Изотов, который сообщил о подготовке к первой провокации со стороны России с "крымскими диверсантами", обратился к властям Грузии с просьбой предоставить ему политическое убежище.

Источник: комментарий Изотова "Крым. Реалии"

Прямая речь Изотова: "В отношении меня проводилась доследственная проверка за мои посты в соцсетях с данными силовиков, которые разгоняли московские митинги летом. Хотя проверка закончилась отказом в возбуждении уголовного дела, я прекрасно понимаю, что в отношении меня в любой момент могут сфабриковать любое дело и объявить в розыск", - заявил Изотов.

Детали: По его словам, подачей запроса об убежище он "защищается от возможной выдачи в Россию".

Дословно: "Сейчас я вместе с коллегой открываю в Грузии неправительственную организацию, которая будет заниматься защитой прав российских политзаключенных. В России люди, которые занимаются такой деятельностью, тоже могут стать жертвами репрессий. Мне кажется, что находясь здесь я смогу сделать больше", - отметил Изотов.

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