Машина с военными подорвалась на противотанковой мине: один погиб, один тяжело ранен
5188 просмотров
Воскресенье, 5 января 2020, 14:05
Вблизи н.п.Хутор Вольный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве: один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
Источник: пресс-центр операции Объединенных сил, пресс-центр Минобороны Украины
Детали: По данным военных, подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял мероприятия по логистическому обеспечению, произошел в результате наезда, вероятно, на противотанковую мину ТМ-62.
Дословно: "На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия".
По состоянию на 12:00 5 января в зоне проведения ООС зафиксирован 1 случай нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.
Напомним,
- 4 января в штабе ООС сообщили, что двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве.
- Утром 5 января на Донецком направлении боевики вели огонь вблизи н.п. Водяное из минометов калибра 82 мм, которые должны быть отведены на расстояние более 15 км от линии разграничения. Боевых потерь среди военных в результате обстрела нет.
Украинская правда
powered by lun.ua