Машина с военными подорвалась на противотанковой мине: один погиб, один тяжело ранен

Вблизи н.п.Хутор Вольный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве: один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Источник: пресс-центр операции Объединенных сил, пресс-центр Минобороны Украины

Детали: По данным военных, подрыв грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял мероприятия по логистическому обеспечению, произошел в результате наезда, вероятно, на противотанковую мину ТМ-62.

Дословно: "На месте подрыва работает следственная рабочая группа, которая выясняет все обстоятельства происшествия".

По состоянию на 12:00 5 января в зоне проведения ООС зафиксирован 1 случай нарушения прекращения огня со стороны российских оккупационных войск.

Напомним,