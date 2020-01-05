Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ЕС призвал к деэскалации после убийства Сулеймани

Воскресенье, 5 января 2020, 13:56
ЕС призвал к деэскалации после убийства Сулеймани

Глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Джозеп Боррелль призвал к ослаблению напряженности на Ближнем Востоке в разговоре с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в эти выходные.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства ЕС в воскресенье.

Через несколько дней после убийства Соединенными Штатами иранского военного командира Кассема Сулеймани Боррелль призвал Иран "проявлять сдержанность и тщательно рассматривать любую реакцию, чтобы избежать дальнейшей эскалации, что нанесет ущерб всему региону и его людям".

Высокий представитель ЕС заявил о своей полной готовности содействовать деэскалации напряжения. Он подчеркнул, что в конечном итоге региональное политическое решение является единственным путем решения кризиса, и ЕС готов поддержать его.

Боррелль и министр Зариф обсудили важность сохранения ядерной сделки - Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого вышли США.

Боррелль пригласил министра иностранных дел Ирана в Брюссель, чтобы продолжить работу по этим вопросам.

Предыстория:

  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада погиб командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 31 декабря произошла попытка нападения на посольство США в Ираке.
  • Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов.
  • Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме". 

Темы: ЕСИранСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
ЕС
Инфляция в еврозоне — самая низкая с начала войны в Украине из-за падения цен на энергоносители
Зеленский хочет, чтобы нардепы чувствовали: или они за Украину, или им будет сложно в Украине
ЕС ввел санкции против российских компаний, которые распространяли пропаганду о войне
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: