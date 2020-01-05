В Ровно стреляли возле ночного клуба, есть пострадавший

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Воскресенье, 5 января 2020, 16:41

В Ровно рано утром в воскресенье произошла стрельба, один человек пострадал.

Источник: полиция Ровенской области

Детали: В 5:11 в полицию поступило сообщение, что на улице Соборная вблизи развлекательного заведения неизвестный мужчина осуществляет выстрелы из пистолета.

Следственно-оперативная группа выяснила, что между двумя компаниями у ночного клуба возник конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в 25-летнего жителя Ровно, предварительно из травматического пистолета. Лица, причастные к инциденту, с места происшествия уехали на легковом автомобиле.

Потерпевшего, 25-летнего жителя Ровно, получившего легкие телесные повреждения, после оказания медицинской помощи отпустили.

Полиция открыла уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Проводятся розыскные мероприятия и первоочередные следственные действия по установлению лиц, причастных к хулиганским действиям.

Украинская правда
Темы: Ровно полиция


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