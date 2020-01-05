В воскресенье на Донбассе стреляли дважды
С начала суток воскресенья вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.
Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС
Дословно: "Из запрещенных минскими договоренностям 82-мм минометов противник выпустил 8 мин по нашим позициям неподалеку Водяного.
Также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении".
Детали: В пресс-центре также вновь сообщили, что 5 января в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению.
В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.