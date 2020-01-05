В воскресенье на Донбассе стреляли дважды

85 просмотров
Воскресенье, 5 января 2020, 18:18

С начала суток воскресенья вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра ООС

Дословно: "Из запрещенных минскими договоренностям 82-мм минометов противник выпустил 8 мин по нашим позициям неподалеку Водяного.

Также из крупнокалиберных пулеметов были обстреляны позиции украинских защитников в районе населенного пункта Павлополь, что на Мариупольском направлении".

Детали: В пресс-центре также вновь сообщили, что 5 января в районе населенного пункта Хутор Вольный, в результате наезда на неизвестное взрывное устройство (вероятно противотанковая мина ТМ-62) произошел подрыв военного грузового автомобиля ГАЗ-66, который осуществлял меры по логистическому обеспечению.

В результате взрыва один военнослужащий погиб на месте, еще один получил тяжелые ранения.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на Донбассе


powered by lun.ua
Материалы по теме
Российские наемники 4 раза открывали огонь – ООС 5 января 2020, 07:10
В зоне ООС тоже закрывают нелегальные заправки 4 января 2020, 14:56
Боевики снова препятствуют миссии ОБСЕ – СЦКК 4 января 2020, 14:07
Все новости
Главные новости
Парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны
Зеленский без лишних анонсов улетел в Оман "на встречи на высшем уровне"
Машина с военными подорвалась на противотанковой мине: один погиб, один тяжело ранен
В ГПСУ отвергли вмешательство Зеленского в допуск Dr.Alban в Украину
Все новости
Любовь

7 интересных открытий об отношениях и сексе за последнее десятилетие

self-made

5 вещей, которые стоит запланировать на новый год, и как это сделать правильно

читай!

Узнать больше: 5 книг о науке, космосе, генах и химии жизни

Поиск по сайту
Архив
Весь архів