Главные новости воскресенья и ночи: Зеленский в Омане, Иран выходит из ядерного соглашения

Зеленский полетел в Оман, Иран заявил о выходе из ядерного соглашения – новости, которые были актуальны 5 января.

О поездке Зеленского

В воскресенье Офис президента сообщил, что Зеленский вместе с семьей улетел в Оман, где у него в ближайшие дни запланированы встречи на высшем уровне.

Также в ОП заявили, что из Украины Зеленский полетел рейсовым самолетом за собственные средства.

По данным СМИ, Зеленский отдыхает вблизи столицы Омана - города Маскат, и живет в 5-звездочном отеле Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel.

Позже в ОП сообщили, что во время поездки в Оман президент Владимир Зеленский встретился с министром, ответственным за иностранные дела Султаната Оман, Юсуфом бин Аляви бин Абдаллой.

Политическая партия "Европейская солидарность" готовит запросы в Офис президента и Министерство иностранных дел по поводу поездки президента Владимира Зеленского в Оман.

О Иране

Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

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