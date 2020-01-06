Боевики 4 раза открывали огонь, один военный погиб – ООС
Понедельник, 6 января 2020, 06:07
5 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб.
Источник: отчет ООС
Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."
Детали: Российские наемники вели обстрелы рядом с Водяным, Павлополем, Гнутовым. Неподалеку с Крымским был зафиксирован огонь снайперов.
Что предшествовало: 5 января вблизи н.п.Хутор Вольный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве: один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.
Напомним:
- 4 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда