Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Боевики 4 раза открывали огонь, один военный погиб – ООС

Понедельник, 6 января 2020, 06:07
Боевики 4 раза открывали огонь, один военный погиб – ООС

5 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Российские наемники вели обстрелы рядом с Водяным, Павлополем, Гнутовым. Неподалеку с Крымским был зафиксирован огонь снайперов.

Что предшествовало: 5 января вблизи н.п.Хутор Вольный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве: один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Напомним:

Украинская правда
Темы: ДонбассОбъединенные силы на ДонбассеООС
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: