Боевики 4 раза открывали огонь, один военный погиб – ООС

5 января вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, один украинский военный погиб.

Источник: отчет ООС

Дословно: "Противник обстрелял позиции наших подразделений из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия."

Детали: Российские наемники вели обстрелы рядом с Водяным, Павлополем, Гнутовым. Неподалеку с Крымским был зафиксирован огонь снайперов.

Что предшествовало: 5 января вблизи н.п.Хутор Вольный автомобиль одного из подразделений Объединенных сил подорвался на неизвестном взрывном устройстве: один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Напомним: