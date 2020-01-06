Фильм "Чернобыль" отметили учредители премии "Золотой глобус"

Премию "Золотой глобус" как лучший драматический фильм получила лента "1917", среди комедий и мюзиклов победил фильм "Однажды в Голливуде", а среди мини-сериалов – "Чернобыль".

Источник: Variety, Hromadske

Детали: Вручение премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) "Золотой глобус" состоялось в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января. 77-е награждение прошло на территории отеля "Беверли Хилтон", а провел церемонию Рики Джервэйс.

В отличие от "Оскара", "Золотой глобус" выбирает не один лучший фильм, а два: один драматический и одну комедию или мюзикл.

В этом году в номинации "лучший драматический фильм" победителем стала лента "1917" Сэма Мендеса. Она обошла, в частности, "Ирландца" Мартина Скорсезе и "Джокера" Тодда Филлипса. Кроме того, за "1917" Мендес также удостоился звания "лучший режиссер".

Среди комедий и мюзиклов 2019 лучшим назвали "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Он обошел "Ножи наголо", "Рокетмена", "Кролика Джоджо" и "Меня зовут Долемайт". Тарантино также получил статуэтку за победу в номинации "лучший сценарий".

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