Фильм "Чернобыль" отметили учредители премии "Золотой глобус"

559 просмотров
Понедельник, 6 января 2020, 09:08

Премию "Золотой глобус" как лучший драматический фильм получила лента "1917", среди комедий и мюзиклов победил фильм "Однажды в Голливуде", а среди мини-сериалов – "Чернобыль".

Источник: Variety, Hromadske

Детали: Вручение премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) "Золотой глобус" состоялось в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января. 77-е награждение прошло на территории отеля "Беверли Хилтон", а провел церемонию Рики Джервэйс.

В отличие от "Оскара", "Золотой глобус" выбирает не один лучший фильм, а два: один драматический и одну комедию или мюзикл.

В этом году в номинации "лучший драматический фильм" победителем стала лента "1917" Сэма Мендеса. Она обошла, в частности, "Ирландца" Мартина Скорсезе и "Джокера" Тодда Филлипса. Кроме того, за "1917" Мендес также удостоился звания "лучший режиссер".

Среди комедий и мюзиклов 2019 лучшим назвали "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Он обошел "Ножи наголо", "Рокетмена", "Кролика Джоджо" и "Меня зовут Долемайт". Тарантино также получил статуэтку за победу в номинации "лучший сценарий".

Дополняется...

Темы: кино Чернобыль


powered by lun.ua
Материалы по теме
Здание кинотеатра "Киев" непригодно для использования – КГГА 21 ноября 2019, 10:04
Премьер Польши обвинил Netflix в переписывании истории 11 ноября 2019, 15:52
Сенцов получил награду Польской киноакадемии 23 октября 2019, 04:12
Все новости
Главные новости
У Порошенко готовят запросы по поводу поездки Зеленского в Оман
Cambridge Analytica работала на украинскую партию – экс-сотрудница
Иран заявил о выходе из ядерного соглашения
Убийство в Каховке: ГБР расследует возможную причастность полицейского
Все новости
Фото

Водная стихия: 10 фотографий, которые вы должны увидеть

психология

9 плохих привычек, которые мешают вам быть успешными

советы

Как разговаривать с маленькими детьми? 11 советов, которые помогут чувствовать себя уверенно

Поиск по сайту
Архив
Весь архів