Фильм "Чернобыль" отметили учредители премии "Золотой глобус"

Премию "Золотой глобус" как лучший драматический фильм получила лента "1917", среди комедий и мюзиклов победил фильм "Однажды в Голливуде", а среди мини-сериалов – "Чернобыль".

Источник: Variety, Hromadske

Детали: Вручение премии Голливудской ассоциации иностранной прессы (HFPA) "Золотой глобус" состоялось в Лос-Анджелесе в ночь на 6 января. 77-е награждение прошло на территории отеля "Беверли Хилтон", а провел церемонию Рики Джервэйс.

В отличие от "Оскара", "Золотой глобус" выбирает не один лучший фильм, а два: один драматический и одну комедию или мюзикл.

В этом году в номинации "лучший драматический фильм" победителем стала лента "1917" Сэма Мендеса. Она обошла, в частности, "Ирландца" Мартина Скорсезе и "Джокера" Тодда Филлипса. Кроме того, за "1917" Мендес также удостоился звания "лучший режиссер".

Среди комедий и мюзиклов 2019 лучшим назвали "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино. Он обошел "Ножи наголо", "Рокетмена", "Кролика Джоджо" и "Меня зовут Долемайт". Тарантино также получил статуэтку за победу в номинации "лучший сценарий".

Южнокорейская лента "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо получила "Золотой глобус" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

"Мистер Линк: Потерянное звено эволюции" победил как лучший анимационный фильм. Эта лента студии Laika обошла сразу трех конкурентов от Disney – "Холодное сердце 2", "Историю игрушек 4" и "Короля Льва", а также "Как приручить дракона 3" от Universal.

Лучшим комедийным сериалом стал "Флибег" Фиби Уоллер-Бридж.

Лучшим драматическим сериалом HFPA признала проект канала HBO "Наследники". Работа режиссера Марка Майлод соревновалась с "Короной" режиссера Бенджамина Карона, "Утреннее шоу" режиссера Мими Ледер, "Большой маленькой ложью" Жана-Марка Валле и "Убивая Еве" (Killing Eve) Дэймона Томаса.

"Чернобыль" от HBO стал фаворитом в категории "Лучший телефильм или мини-сериал". Он обошел "Самый громкий голос" (Showtime) и "Уловка-22" (Hulu).

Лучшим актером в драматическом фильме стал Хоакин Феникс, сыгравший главную роль в "Джокере". А лучшим актером в жанре комедии или мюзикла стал Терон Эджертон из "Рокетмена".

Лучшей актрисой в драматическом фильме стала Рене Зеллвегер, которые сыграла главную роль в мюзикле "Джуди" режиссера Руперта Гулда. А лучшей актрисой в комедии или мюзикле стала Аквафина из "Прощания"

Награду за лучшую музыку в фильме получила Хильдур Гуднадоттир ("Джокер")

А лучшей песней стала "Love Me Again" из "Рокетмена".

HBO’s #Chornobyl has just become the #GoldenGlobesAwards2020 winner for best television limited series or motion picture made for TV.

Congrats to the creators and cast!



This movie is a true reflection of horrific lies that the Soviet government is responsible for. pic.twitter.com/vcrVoV9FVZ