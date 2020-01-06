Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга WTA

185 просмотров
Понедельник, 6 января 2020, 11:17

Украинская теннисистка Элина Свитолина вернулась в первую пятерку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA).

Источник: "Радио Свобода"

Детали: Свитолина опередила канадку Бьянку Андрееску, которая потеряла 198 очков из-за отказа участвовать на турнире в новозеландском Окленде.

6 января Свитолина открывает сезон матчем 1/16 финала турнира Brisbane International в Австралии. Она встретится с Даниэль Коллинз.



powered by lun.ua
Все новости
Главные новости
У Порошенко готовят запросы по поводу поездки Зеленского в Оман
Cambridge Analytica работала на украинскую партию – экс-сотрудница
Иран заявил о выходе из ядерного соглашения
Убийство в Каховке: ГБР расследует возможную причастность полицейского
Все новости
здоровье

Овуляция это... Симптомы, как определить, высчитать и какие тесты на овуляцию

мнение

Почему героям мультиков не место на упаковке детского питания?

Любовь

7 интересных открытий об отношениях и сексе за последнее десятилетие

Поиск по сайту
Архив
Весь архів