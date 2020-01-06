Годовщина томоса: митрополит Епифаний призвал к единению

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Понедельник, 6 января 2020, 11:41

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в годовщину получения томоса призвал православных к единению в поместной украинской Церкви.

Источник: обращение митрополита Епифания

Прямая речь: "Год назад в рождественский Сочельник в Киев был привезен исторический документ, удостоверяющий, что отныне и навсегда поместная Православная Церковь Украина – независима и ровна во всем с другими Церквами-сестрами.

Этот документ довершил дело, истоки которого лежат в глубине веков. Ведь Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии для всей полноты единой Поместной Украинской Православной Церкви провозглашает, что наша, основанная проповедью апостола Андрея Первозванного и рожденная свыше тысячи лет назад в крещальных водах реки Днепр, Церковь – выросла и утвердилась для самостоятельного бытия.

Почему для нас получения Томоса так важно? Потому что наше многовековое стремление к церковной независимости – это не просто слова, а доказанный исторический факт, который наконец-то получил всеправославное и мировое признание.

Значимость и масштабность этого события должны понять все наши современники, а мы с вами, в свою очередь, являемся не просто участниками, мы являемся соавторами новой эпохи в истории нашей Церкви, о которой мечтали и молили Бога многие поколения украинцев.

Я уже говорил, что получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины. Поэтому год назад мы с вами получили долгожданное утверждение духовной независимости! И мы безмерно благодарны Богу за все: за то, что Он благословил бытия украинского народа, дал нам свободу, благословил иметь независимое государство и поместную автокефальную Украинскую Православную Церковь.

Благодарны Ему за все победы и достижения, даже за временные трудности и препятствия, преодолевая которые мы становимся сильнее.

За этот год произошло много событий, всем нам пришлось пройти через различные испытания, однако сегодня видим, что с Божьей помощью и в объединении усилий все вместе мы достигли многих добрых плодов. Поместная Украинская Православная Церковь растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость.

Мы рады решению других Поместных Церквей иметь с Православной Церковью Украины евхаристическое единение и каноническое общение, принимая ее как свою Церковь-сестру. Уверенно растет и наша большая церковная семья: увеличивается количество общин и приходов, строятся и освящаются новые храмы, мы с любовью встречаем каждого верующего, который приходит в нашу Церковь.

Снова и снова повторяем призыв к единению ко всем нашим братьям и сестрам, кто еще сомневается относительно будущего пути для Украинской Православной Церкви: двери поместной Церкви и наши сердца открыты для вас!

Поэтому, осознавая ответственность перед Богом и верующим народом, чувствуя любовь к Церкви и к Украине, реализуя стремление достичь завещанного Господом Иисусом Христом единства между единоверцами – давайте оставим в прошлом то, что нас разделяло, и будем дальше работать вместе на благо православия и Украина как единая поместная Украинская Православная Церковь".

Посольство США в Киеве: "Мы поздравляем Православную церковь Украины с годовщиной предоставления Томоса автокефалии Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подтверждаем нашу поддержку возможности украинцев молиться по собственному выбору, без внешнего вмешательства".

Предыстория:

  • 11 октября 2018 года Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
  • 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный собор православных церквей, который избрал митрополита переяславского и белоцерковского Епифания (Думенко) на пост предстоятеля единой Украинской православной церкви.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле состоялось подписание томоса об автокефалии Православной церкви Украины, а 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал томос об автокефалии Православной церкви Украины митрополиту киевскому и всея Украины Епифанию.
  • Русская православная церковь противилась созданию поместной украинской церкви и не признает ее.

Темы: Православная Церковь Украины томос церковь религия


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