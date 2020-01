Годовщина томоса: митрополит Епифаний призвал к единению

Глава Православной церкви Украины митрополит Епифаний в годовщину получения томоса призвал православных к единению в поместной украинской Церкви.

Источник: обращение митрополита Епифания

Прямая речь: "Год назад в рождественский Сочельник в Киев был привезен исторический документ, удостоверяющий, что отныне и навсегда поместная Православная Церковь Украина – независима и ровна во всем с другими Церквами-сестрами.

Этот документ довершил дело, истоки которого лежат в глубине веков. Ведь Патриарший и Синодальный Томос об автокефалии для всей полноты единой Поместной Украинской Православной Церкви провозглашает, что наша, основанная проповедью апостола Андрея Первозванного и рожденная свыше тысячи лет назад в крещальных водах реки Днепр, Церковь – выросла и утвердилась для самостоятельного бытия.

Почему для нас получения Томоса так важно? Потому что наше многовековое стремление к церковной независимости – это не просто слова, а доказанный исторический факт, который наконец-то получил всеправославное и мировое признание.

Значимость и масштабность этого события должны понять все наши современники, а мы с вами, в свою очередь, являемся не просто участниками, мы являемся соавторами новой эпохи в истории нашей Церкви, о которой мечтали и молили Бога многие поколения украинцев.

Я уже говорил, что получение Томоса можно сравнить с Актом провозглашения независимости Украины. Поэтому год назад мы с вами получили долгожданное утверждение духовной независимости! И мы безмерно благодарны Богу за все: за то, что Он благословил бытия украинского народа, дал нам свободу, благословил иметь независимое государство и поместную автокефальную Украинскую Православную Церковь.

Благодарны Ему за все победы и достижения, даже за временные трудности и препятствия, преодолевая которые мы становимся сильнее.

За этот год произошло много событий, всем нам пришлось пройти через различные испытания, однако сегодня видим, что с Божьей помощью и в объединении усилий все вместе мы достигли многих добрых плодов. Поместная Украинская Православная Церковь растет и укрепляется, подтверждая свою зрелость.

Мы рады решению других Поместных Церквей иметь с Православной Церковью Украины евхаристическое единение и каноническое общение, принимая ее как свою Церковь-сестру. Уверенно растет и наша большая церковная семья: увеличивается количество общин и приходов, строятся и освящаются новые храмы, мы с любовью встречаем каждого верующего, который приходит в нашу Церковь.

Снова и снова повторяем призыв к единению ко всем нашим братьям и сестрам, кто еще сомневается относительно будущего пути для Украинской Православной Церкви: двери поместной Церкви и наши сердца открыты для вас!

Поэтому, осознавая ответственность перед Богом и верующим народом, чувствуя любовь к Церкви и к Украине, реализуя стремление достичь завещанного Господом Иисусом Христом единства между единоверцами – давайте оставим в прошлом то, что нас разделяло, и будем дальше работать вместе на благо православия и Украина как единая поместная Украинская Православная Церковь".

Посольство США в Киеве: "Мы поздравляем Православную церковь Украины с годовщиной предоставления Томоса автокефалии Вселенским патриархом Варфоломеем. Мы еще раз подтверждаем нашу поддержку возможности украинцев молиться по собственному выбору, без внешнего вмешательства".

We congratulate the Orthodox Church of Ukraine on the one year anniversary of the Tomos of Autocephaly being granted by Ecumenical Patriarch Bartholomew. We reiterate our support for Ukrainians’ ability to worship as they choose, free from external interference. (AP Photo) pic.twitter.com/OzoEWjxyCB