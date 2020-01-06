Рождество за решеткой в России встретят порядка 100 украинских политзаключенных – МИД

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Понедельник, 6 января 2020, 12:41

Россия незаконно удерживает еще порядка 100 украинских политзаключенных, Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество продолжать давление на Кремль для их освобождения.

Источник: Facebook-страница МИД Украины

Дословно: "Порядка 100 граждан Украины, которые незаконно заключены в России, "отмечают" рождественские праздники в тюрьме. Снова. ️

Некоторые украинские политзаключенные были освобождены и возвращены домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеть любимых годами и "праздновали" многие праздники в тюрьмах.

Учитывая это, наша новогодняя резолюция – сделать все возможное, чтобы вернуть наших людей домой, и мы действительно нуждаемся в вашей поддержке!

Поэтому мы призываем международное сообщество сохранять давление на Кремль до освобождения всех украинских политических заключенных в России и на временно оккупированных территориях (Украины). В прогрессивных и свободных обществах нет места политическим репрессиям.

Вместе мы это сделаем!".

Детали: МИД обнародовало видео с теми украинцами, которые проводили Рождество за решеткой в ​​России, но уже освобождены путем обмена.

Предыстория:

  • 7 сентября 2019 года в рамках обмена с Россией в Украину вернулись 35 удерживаемых украинцев, в Россию передали 35 российских и украинских граждан, которых в Украине судили за различные уголовные преступления.
  • 29 декабря 2019 года в рамках обмена с группировками "ДНР" и "ЛНР", которых поддерживает Россия, из ОРДЛО на подконтрольную Украине территорию вернулись 76 человек. Киев выдал оккупантами Донбасса 124 человека.
  • 31 декабря президент Владимир Зеленский говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Они, в частности, договорились о согласовании списков для освобождения преследуемых Россией крымчан, а также россиян, содержащихся под стражей в Украине.
  • 3 января 2020 года представительница Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Валерия Лутковская заявила, что на территории ОРДЛО незаконно удерживают еще порядка 300 человек: в отношении 101 человека у Киева есть подтверждающие документы, а в отношении примерно 200 человек – только информация от родственников.

Темы: политзаключенные Росcия МИД


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