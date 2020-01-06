Рождество за решеткой в России встретят порядка 100 украинских политзаключенных – МИД

Россия незаконно удерживает еще порядка 100 украинских политзаключенных, Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество продолжать давление на Кремль для их освобождения.

Источник: Facebook-страница МИД Украины

Дословно: "Порядка 100 граждан Украины, которые незаконно заключены в России, "отмечают" рождественские праздники в тюрьме. Снова. ️

Некоторые украинские политзаключенные были освобождены и возвращены домой к своим семьям и друзьям, но они не могли видеть любимых годами и "праздновали" многие праздники в тюрьмах.

Учитывая это, наша новогодняя резолюция – сделать все возможное, чтобы вернуть наших людей домой, и мы действительно нуждаемся в вашей поддержке!

Поэтому мы призываем международное сообщество сохранять давление на Кремль до освобождения всех украинских политических заключенных в России и на временно оккупированных территориях (Украины). В прогрессивных и свободных обществах нет места политическим репрессиям.

Вместе мы это сделаем!".

Детали: МИД обнародовало видео с теми украинцами, которые проводили Рождество за решеткой в ​​России, но уже освобождены путем обмена.

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