Меркель приедет к Путину говорить о конфликтах

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Понедельник, 6 января 2020, 14:06

В субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию, планируется обсуждение ситуаций в Сирии, Ливии, Ираке и Украине.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "11 января по приглашению Владимира Путина Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом.

В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже".

Темы: Меркель Путин Росcия Донбасс Ирак


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