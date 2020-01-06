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Меркель приедет к Путину говорить о конфликтах

Понедельник, 6 января 2020, 13:06
Меркель приедет к Путину говорить о конфликтах

В субботу, 11 января, канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию, планируется обсуждение ситуаций в Сирии, Ливии, Ираке и Украине.

Источник: сайт Кремля

Дословно: "11 января по приглашению Владимира Путина Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель посетит Россию с рабочим визитом.

В ходе переговоров имеется в виду обсудить актуальные темы международной повестки дня, в том числе ситуацию в Сирии, Ливии, эскалацию напряженности на Ближнем Востоке в результате американского авиаудара по аэропорту Багдада 3 января.

Будет также рассмотрена проблематика урегулирования внутриукраинского конфликта в контексте реализации минского "Комплекса мер" от 2015 года и договоренностей, достигнутых на саммите в "нормандском формате" 9 декабря 2019 года в Париже".

Предыстория:

  • Россия шестой год отрицает свою причастность к вооруженному конфликту на востоке Украины, хотя сама спровоцировала его весной 2014 года, после аннексии Крыма, и до сих пор всячески поддерживает боевиков так называемых "ДНР" и "ЛНР".
  • Россия вовлечена в боевые действия в Сирии: она поддерживает действующую власть страны, тогда как США поддерживали сирийских курдов для противовеса террористам "Исламского государства".
  • В октябре 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что американским войскам больше нет смысла находиться в Сирии после "100%- победы над халифатом "Исламского государства". Пентагон решил направить в Ирак военнослужащих с северо-востока Сирии. 
  • А Турция в октябре начала наступление на позиции сирийских курдов на северо-востоке Сирии.
  • Пентагон перебрасывал в Сирию бронированный транспорт для защиты нефтяных месторождений.
  • 22 декабря при авиаударе по городу Саракеб в провинции Идлиб погибли 7 человек и более 10-ти человек получили ранения.
  • В Ираке 31 декабря 2019 года произошла попытка нападения на посольство США.
  • 3 января 2020 года обстреляли аэропорт Багдада, погиб иранский генерал Касем Сулеймани.
  • 4 января в районе "зеленой зоны" Багдада, где располагается посольство Штатов и военный аэродром, которое использует Пентагон, взорвалась реактивная ракета.
  • Парламент Ирака принял резолюцию, в которой просил правительство отменить просьбу к США о помощи стране.
  • Лидеры Франции, Германии и Великобритании призвали стороны избегать нагнетания напряженности вокруг конфликта в Ираке.
  • В Ливии 4 января был авиаудар по военному колледжу в Триполи, в стране объявили всеобщую мобилизацию для противодействия внешней агрессии.

Темы: МеркельПутинРосcияДонбассИрак
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