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В Карпатах объявили штормовое предупреждение, возможны лавины

Понедельник, 6 января 2020, 16:52
В Карпатах объявили штормовое предупреждение, возможны лавины

В связи со снегопадами и метелями, в отдельных районах украинских Карпат ожидается снеголавинная опасность.

Источник: Facebook-страница Отдела гидрологических прогнозов Украинского гидрометцентра

Дословно: "Значительная снеголавинная опасность (3 уровень), в связи со снегопадами и метелями ожидается: 6-7 января - высокогорье Ивано-Франковской, Закарпатской областей и в горах Черновицкой области".

Детали: В то же время в горах Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Также сообщается, что возможен сход лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин. Синоптики советуют воздержаться от походов на высокогорье.

Темы: Карпатыпогода
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