Поздравляя с Рождеством, Зеленский вспомнил Леонтовича, а "Слуга народа" Зе_кутю

Президент Владимир Зеленский и президентская партия "Слуга народа" поздравили украинцев, празднующих Рождество по юлианскому календарю.

Источник: Facebook-страница Зеленского, партии Слуга народа.

Детали: Зеленский в своем поздравлении упомянул, что "Колядку колоколов" (Щедрик), написанную на мелодию Николая Леонтовича, перепевают более чем 150 вариациях. Он пожелал, чтобы воцарило согласие и "наступил мир в каждой семье".

В то же время в партии "Слуга народа" призвали выкладывать фото подготовки к Сочельнику с хэштегом #зе_кутя.

Дословно: "И помните: наши обряды – это код нации и мерило духовного единства. Уважайте традиции, ибо народ без традиций – как дерево без корней".