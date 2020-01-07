Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Посла Украины в США представили Трампу

Вторник, 7 января 2020, 01:56
Посла Украины в США представили Трампу

Новоназначенного посла Украины в США Владимира Ельченко представили президенту США Дональду Трампу.

Источник: Ельченко в своем Twitter

Прямая речь: "Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживал нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран".

Справка: Ельченко в 2010-2015 годах был послом Украины в РФ, с декабря 2015 года - постоянный представитель Украины при ООН.

Напомним:

  • Президент Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако эта должность оставалась вакантной до декабря.








Темы: СШАТрампУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
США
В Белом доме предупредили Россию, что срыв "зерновой сделки" ей дорого обойдется
В США говорят о нехватке боеприпасов на собственных арсеналах
Белый дом: Будущее Украины – в НАТО, это не подлежит обсуждению
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: