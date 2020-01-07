Посла Украины в США представили Трампу

Новоназначенного посла Украины в США Владимира Ельченко представили президенту США Дональду Трампу.

Источник: Ельченко в своем Twitter

Прямая речь: "Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживал нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран".

Справка: Ельченко в 2010-2015 годах был послом Украины в РФ, с декабря 2015 года - постоянный представитель Украины при ООН.

Напомним:

Президент Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако эта должность оставалась вакантной до декабря.















