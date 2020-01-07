Посла Украины в США представили Трампу
Вторник, 7 января 2020, 01:56
Новоназначенного посла Украины в США Владимира Ельченко представили президенту США Дональду Трампу.
Источник: Ельченко в своем Twitter
Прямая речь: "Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживал нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран".
Справка: Ельченко в 2010-2015 годах был послом Украины в РФ, с декабря 2015 года - постоянный представитель Украины при ООН.
Напомним:
- Президент Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако эта должность оставалась вакантной до декабря.