Посла Украины в США представили Трампу

11 просмотров
Вторник, 7 января 2020, 02:56

Новоназначенного посла Украины в США Владимира Ельченко представили президенту США Дональду Трампу.

Источник: Ельченко в своем Twitter

Прямая речь: "Представил мои полномочия от Зеленского Трампу сегодня. Для меня большая честь представлять Украину в США, где всегда твердо поддерживал нашу независимость. Украинцы никогда этого не забудут. Наше стратегическое партнерство должно быть укреплено на благо обеих стран".

Справка: Ельченко в 2010-2015 годах был послом Украины в РФ, с декабря 2015 года - постоянный представитель Украины при ООН.

Напомним:

  • Президент Зеленский уволил посла Украины в США Валерия Чалого еще 19 июля, однако эта должность оставалась вакантной до декабря.








Темы: США Трамп Украина


powered by lun.ua
Материалы по теме
СМИ сообщают, что США начали выводить войска из Ирака. В Пентагоне все отрицают 7 января 2020, 01:59
Военным 82-й воздушно-десантной дивизии США запретили пользоваться телефонами 7 января 2020, 00:32
Болтон готов давать показания в Сенате по делу импичмента Трампа 6 января 2020, 20:40
Все новости
Главные новости
Помпео обсудил с Зеленским свой визит в Украину
Украина готова направить в Австралию около 200 спасателей
НАТО: Иран никогда не должен получить ядерное оружие
Названы имена двух погибших на Донбассе военных
Все новости
Любовь

Как понять, что это любовь. (Анти)советы

психология

6 признаков, которые помогут распознать фальшивого друга

опрос

Украинская молодежь очень мало путешествует

Поиск по сайту
Архив
Весь архів