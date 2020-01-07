Возможные атаки США в Иране будут проходить "по законам военного конфликта"
Вторник, 7 января 2020, 03:23
Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае обострения конфликта США и Ирана, американская армия не будет атаковать объекты культурного наследия Ирана.
Источник: CNN
Детали: Ранее президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, если США будут атакованы Тегераном. По словам Трампа, некоторые из этих целей "довольно значительны и важны для Ирана и иранской культуры".
В Министерстве обороны США заверили, что в случае атак на Иран, объекты культурного наследия страны не пострадают.
Прямая речь глава Пентагона: "Мы будем действовать по законам военного конфликта".
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Напомним:
- 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны.
- 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
- Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".
- Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.
Николай Донев, УП