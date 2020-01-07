Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Возможные атаки США в Иране будут проходить "по законам военного конфликта"

Вторник, 7 января 2020, 03:23
Возможные атаки США в Иране будут проходить по законам военного конфликта

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае обострения конфликта США и Ирана, американская армия не будет атаковать объекты культурного наследия Ирана.

Источник: CNN

Детали: Ранее президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, если США будут атакованы Тегераном. По словам Трампа, некоторые из этих целей "довольно значительны и важны для Ирана и иранской культуры".

В Министерстве обороны США заверили, что в случае атак на Иран, объекты культурного наследия страны не пострадают.

Прямая речь глава Пентагона: "Мы будем действовать по законам военного конфликта".

Читайте также: Как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину.

Напомним:

  • 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны.
  • 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис. 
  • Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме". 
  • Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.

Николай Донев, УП
Темы: СШАИракармия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые

ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы

И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов

10 "волонтеров" получили разрешение на выезд за границу и не вернулись – Херсонская ОГА

фотоВ Киеве демонтировали еще один памятник большевикам

Польские фермеры прекратят блокаду "Шегини-Медика" - вице-министр Польши

Все новости...
США
Пентагон подтвердил предоставление Украине кассетных боеприпасов
Кассетные боеприпасы будут идти в ход только для деоккупации территорий – Шершень
Байден дал Пригожину совет
Последние новости
00:21
Тайвань передал $1 млн для украинских беженцев в Польше
23:42
фото, видео, дополненоВо Львове произошел взрыв в частном доме, есть погибшие и раненые
23:22
Умеров о закупках в Минобороны: Выдавливаем людей со старыми практиками
22:30
ГБР разоблачило чиновника КГВА на содействии депутатам в уклонении от военной службы
22:02
фотоОбстрел Херсона: 7 пострадавших, среди них – ребенок
21:24
И.о. министра: Случай с Печием не должен бросать тень на других журналистов
21:05
Дуда наложил первое вето на планы новой правящей коалиции
20:43
Bild: Европейская разведка допускает нападение РФ на Европу следующей зимой
20:26
Аноним сообщил о закладке пяти бомб в аэропорту Праги
20:10
Зеленский: Возможность сбивать истребители РФ – один из ключей к завершению войны
Все новости...
Реклама: