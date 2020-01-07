Возможные атаки США в Иране будут проходить "по законам военного конфликта"

Глава Пентагона Марк Эспер заявил, что в случае обострения конфликта США и Ирана, американская армия не будет атаковать объекты культурного наследия Ирана.

Источник: CNN

Детали: Ранее президент Дональд Трамп пригрозил нанести удар по 52 целям в Иране, если США будут атакованы Тегераном. По словам Трампа, некоторые из этих целей "довольно значительны и важны для Ирана и иранской культуры".

В Министерстве обороны США заверили, что в случае атак на Иран, объекты культурного наследия страны не пострадают.

Прямая речь глава Пентагона: "Мы будем действовать по законам военного конфликта".

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Напомним: