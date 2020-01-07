Канада приостановила учебную миссию в Ираке
91 просмотр
Вторник, 7 января 2020, 04:41
Канада временно прекращает свою тренировочную миссию в Ираке.
Источник: министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает CBC News
Прямая речь: "Мандат миссии НАТО и операции IMPACT (канадской тренировочной миссии в Ираке - УП) остается неизменным, но все тренировочные действия в Ираке временно прекращаются, пока мы продолжаем следить за среде безопасности".
Детали: Министр добавил, что Канада принимает меры для обеспечения безопасности как своих военных, так и гражданских в Ираке. Саджан также отметил, что целью Канады остается "объединенный и стабильный Ирак, а также недопущения восстановления и деловые".
Сейчас в Ираке находится около 500 канадских военных.
Читайте также: Как убийство иранского генерала может повлиять даже на Украину.
Напомним:
- 5 января парламент Ирака проголосовал за вывод войск США из страны.
- 3 января во время воздушного обстрела автомобиля в аэропорту Багдада по приказу Дональда Трампа был убит командующий иранских сил "Кудс" Кассем Сулеймани и командующий иракских шиитов Абу Махди аль-Мухандис.
- Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".
- Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.
powered by lun.ua