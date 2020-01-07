Канада приостановила учебную миссию в Ираке

Канада временно прекращает свою тренировочную миссию в Ираке.

Источник: министр обороны Канады Харджит Саджан, сообщает CBC News

Прямая речь: "Мандат миссии НАТО и операции IMPACT (канадской тренировочной миссии в Ираке - УП) остается неизменным, но все тренировочные действия в Ираке временно прекращаются, пока мы продолжаем следить за среде безопасности".

Детали: Министр добавил, что Канада принимает меры для обеспечения безопасности как своих военных, так и гражданских в Ираке. Саджан также отметил, что целью Канады остается "объединенный и стабильный Ирак, а также недопущения восстановления и деловые".

Сейчас в Ираке находится около 500 канадских военных.

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Напомним: