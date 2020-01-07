Главные новости понедельника и ночи: помощь в тушении пожаров, разговор Помпео с Зеленским

Украина готова предоставить помощь для тушения пожаров в Австралии, госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с президентом Владимиром Зеленским переноса своей поездки - новости, которые были актуальны 6 января.

О пожарах

Украина готова предоставить свою помощь для тушения масштабных лесных пожаров в Австралии.

"Правительство Австралии принимает все необходимые меры для минимизации последствий пожаров. Со своей стороны, правительство Украины готово в случае необходимости оказать помощь дружественному австралийскому народу. Посольство Украины в Австралии находится на постоянном контакте с правительственными и местными органами власти, в том числе для выяснения наличии граждан Украины среди пострадавших".

О визите Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с президентом Владимиром Зеленским перенос своей поездки в Украину.

"Помпео обсудил сегодня с президентом Украины Владимиром Зеленским перенос своей поездки в Украину. Они также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, и госсекретарь приветствовал осуждение Украиной нападения на посольство США в Багдаде".

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