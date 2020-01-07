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Погода: В горах ожидают лавин, в Киеве - гололеда

Вторник, 7 января 2020, 08:30
Погода: В горах ожидают лавин, в Киеве - гололеда

7 января на высокогорье в западных областях Украины ожидается высокая снеголавинная опасность.

Источник: Укргидрометцентр, ГУ ГСЧС Украины в Киеве

Детали: Снеголавинная опасность возможна в горах на территории Ивано-Франковской, Закарпатской областей и Черновицкой областей в результате снегопадов и метели, отмечают синоптики.

 
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В Киеве 7 января облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем ​​около 0°.

8 - 9 января ожидается переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 8 января 3-8° мороза, 9 января 0-5° мороза; днем от -1 до +4.

Украинская правда

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Темы: погодаКарпатыКиев
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