Украина опустилась на две позиции в рейтинге паспортов

По итогам 2019 Украина сместилась на сорок третьей место в рейтинге паспортов мира, упав на две позиции.

Как сообщает "Европейская правда", такие данные содержатся в обновленном Индексе паспортов от компании Henley & Partners.

При этом количество стран, в которые безвизово (или с визой по прибытию) могут посещать граждане Украины, осталась неизменной - 128.

Как отмечается в обновленном индексе, в 2019 году Украина получила безвизовый доступ в Бахрейн и Саудовскую Аравию, но одновременно безвизовыми перестали быть Бенин и Джибути.

Лидерство в рейтинге третий год подряд удержит Япония - ее граждане могут посещать без визы 191 страну. В топ-3 также входят Сингапур и Южная Корея. Последняя делит третье место с Германией.

На 4-м месте Италия, тогда как пятое делят между собой Дания, Люксембург и Испания. США и Великобритания, которые еще 5 лет назад бел мировыми лидерами, пока занимают 8 место. Аутсайдером рейтинга является Афганистан (26 безвизовых стран).