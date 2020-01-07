Две страны готовятся вывести войска из Ирака
По соображениям безопасности Германия перебросит часть своих войск из Ирака в Иорданию и Кувейт. Временно на родину своих военных может отозвать и Словакия.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на IDnes.
В частности, Министерство обороны Германии сообщило о своих планах депутатов Европарламента в понедельник ночью. В составе контингента НАТО в Ираке служат 120 немецких солдат.
Своих военных готовится эвакуировать и Словакия. 7 словацких солдат, работавших в Ираке в рамках учебной миссии НАТО, могут быть возвращены домой.
Этого требует спикер парламента и председатель Словацкой национальной партии Андрей Данко. Впрочем, премьер-министр Питер Пеллегрини заявил, что решение по этому поводу будет принято после консультаций с союзниками.
В чешском Минобороны уже заявили, что чешские солдаты остаются в Ираке. "Чешские солдаты остаются на месте в районе операции. Они находятся на базах, где принимаются соответствующие меры для обеспечения максимальной безопасности", - заявил директор департамента коммуникации Министерства обороны Ян Пейшек.
Напомним,
- 5 января после убийства иранского генерала Касема Сулеймани парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск - около 5000 американских солдат - из страны.
- На это президент США заявил, что в случае какой-либо враждебности со стороны Ирака он может наложить "очень большие санкции" - такие, "каких они никогда раньше не видели", что сделает санкции против Ирана "несколько скучными". Также Трамп потребовал от Багдада возмещения США миллиардов долларов за инвестиции в строительство авиабазы.
- Трамп пригрозил нанести удары по 52 иранским мишеням, если Тегеран осуществит атаки против американцев или американских объектов. Тегеран отреагировал на угрозы Трампа, назвав его "террористом в костюме".
- Иран заявил, что больше не будет придерживаться ни одного из положений ядерного соглашения 2015 года.
- 6 января СМИ распространили информацию о начале процесса вывода войск США из Ирака, однако в Министерстве обороны США эти данные отрицают.
- 7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.