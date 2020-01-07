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Одесчина: На строительстве общежития для военных сгорели три человека

Вторник, 7 января 2020, 14:09
Одесчина: На строительстве общежития для военных сгорели три человека
фото - Думская

На территории недостроенного общежития для военных в с.Чорноморское (Одесская обл.) в результате пожара погибли три человека.

Источник: ГСЧС, Лиманский отдел полиции в Одесской области

Детали: По данным спасателей, пожар возник утром 7 января в строительном вагончике.

В 6:37 пожар был ликвидирован, в результате инцидента уничтожены личные вещи и имущество на площади 10 кв.м.

По сообщению правоохранителей, личности погибших уже установлены - это рабочие, которые работали на стройке.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) УК. Для выяснения окончательной причины смерти погибших их тела направлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Украинская правда

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Темы: Одесская областьпожаржертвыполицияГСЧС
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