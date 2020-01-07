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США перебрасывают бомбардировщики B-52 ближе к Ирану

Вторник, 7 января 2020, 14:41
США перебрасывают бомбардировщики B-52 ближе к Ирану

Соединенные Штаты перебрасывают шесть бомбардировщиков B-52 на островную базу Диего-Гарсия в Индийском океане.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Fox News.

Такое решение было принято на фоне растущей угрозы со стороны Ирана. Издание отмечает - бомбардировщики B-52 были замечены при вылете с авиабазы ​​Барксдейл в Луизиане.

Также в планы США входит строительства в Ираке аэродром для стратегических бомбардировщиков B-52. также планируют построить к западу от Багдада. Кроме того, Соединенные Штаты намерены перебросить на Ближний Восток еще 200. 

Темы: СШАармияИранИрак
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