Иран не выходит из "ядерной сделки", несмотря на планы нарастить обогащение урана

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Вторник, 7 января 2020, 17:38

Исламская республика Иран останется участником многостороннего "ядерного соглашения" и считает, что сейчас достигнут "разумный баланс" обязательств сторон по нему.

Разъяснения МИД Ирана этому поводу публикует иранское государственное агентство IRNA, сообщение которого есть в распоряжении "Европейской правды".

"То, что Иран уменьшает свои обязательства по ядерному соглашению, не означает, что мы выходим из него", - говорится в разъяснении.

Как сообщалось, в воскресенье Иран объявил, что в одностороннем порядке снимает с себя все ограничения по количеству и уровня обогащения урана, которые были наложены так называемой "ядерной сделкой" между США, ЕС, европейскими государствами и Ираном, подписанным в 2015 году. Однако другие обязательства, такие как сотрудничество Ирана с МАГАТЭ, сохраняются.

Как пояснил заместитель министра иностранных дел Аббас Арагчи, Тегеран считает, что теперь достигнут "разумный баланс", который был нарушен после выхода США из соглашения в 2018 году, поэтому теперь Иран готов выполнять остаток своих обязательств.

Аббас Арагчи также подчеркнул, что считает недопустимым восстановление европейских санкций против Ирана, как это было предусмотрено первоначальным соглашением, в ответ на его решение по обогащению ядерного топлива. "Если они (европейцы) это сделают или поставят  такие условия, это будет означать начало конца ядерного соглашения", приводит IRNA позицию иранского МИД.

Темы: Иран США


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