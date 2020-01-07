На Донбассе во вторник без потерь

С начала суток во вторник вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Источник: пресс-центр Операции объединенных сил

Дословно: "Из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия противник открывал огонь по защитникам Васильевки, что в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток".

Сегодня, 7 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет".