Пристайко: До "замороженного конфликта" на Донбассе еще надо дойти

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Вторник, 7 января 2020, 19:30

Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявляет, что если в 2020 году на территории ОРДЛО не состоятся выборы или процесс разведения войск продлится слишком долго, Украина может рассмотреть альтернативы Минским соглашениям.

Источник: интервью Пристайко немецкому изданию Bild от 7 января, опубликованное на сайте МИД Украины

Прямая речь: "Если в 2020 году на оккупированных территориях не состоятся выборы, или процесс разведения войск продлится слишком долго, тогда нужно рассматривать возможные альтернативы Минску. Это может быть миротворческая миссия.

Впрочем, это не означает, что мы выходим из общего Минского процесса".

Детали: Отвечая на вопрос, не рискует ли Украина в таком случае, что война на Востоке превратится в затяжной "замороженный конфликт", Пристайко сказал, что Украина этого не хочет, но по крайней мере необходимо положить конец убийствам.

Прямая речь: "Я этого не хочу, но могу это предусмотреть. Буду откровенен: дойти до замороженного конфликта еще нужно. Сейчас в нашу сторону стреляют. Конечно, мы не хотим замороженного конфликта. В идеале мы хотим вернуть наши земли и наших людей. Но если это не удастся, то хотя бы нужно положить конец убийствам".

Предыстория:

  • 1 октября 2019 года президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина согласовала так называемую "формулу Штайнмайера", по которой после законных выборов на оккупированных территориях вступит в силу закон о статусе Донбасса.
  • Под документом стоят подписи представителей Украины и России в ТКГ – Леонида Кучмы и Бориса Грызлова, представителей ОРДО и ОРЛО – Наталии Никоноровой и Владислава Дейнего, а также представителя главы ОБСЕ Мартина Сайдика.
  • Зеленский подчеркивал: выборы на востоке пройдут только после вывода всех войск и по Конституции и законам Украины.
  • Согласие Украины на "формулу Штайнмайера" вызвало протесты в Киеве, по всей Украине и даже за границей. Против реализации "формулы Штайнмайера" выступили ряд областных и городских советов.
  • 60% украинцев не могут оценить инициативу мирного урегулирования войны на Донбассе по "формуле Штайнмайера", 23% высказались против нее, а 18% – поддержали ее в сентябре. В октябре 56% украинцев выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей
  • 10 октября Зеленский заявил, что закон о статусе Донбасса не может предусматривать автономию оккупированных сейчас территорий.

Знать больше Формула Штайнмайера: О чем договорились в Минске. Реакция

Штайнмайер в законе: на что согласился Киев и есть ли в "формуле" вывод российских войск

Украинская правда
Темы: Пристайко МИД Донбасс Германия


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