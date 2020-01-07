Пристайко – Германии: Почему вы экспортируете оружие не нам?
Министр иностранных дел Вадим Пристайко призывает Германию оказать военную помощь Украине и заявляет о неоднократном срыве договоренностей с немецкими предприятиями по поставкам оружия.
Источник: интервью Пристайко немецкому изданию Bild от 7 января, опубликованное на сайте МИД Украины
Прямая речь: "Всего несколько стран в мире оказывают военную поддержку Украине. Германия - один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам.
Однако, каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент по неочевидным, вероятно политическим мотивам. Мы надеемся, что в будущем это изменится.
Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы - может и неидеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться. Нельзя этого не учитывать".
Что предшествовало: В конце декабря 2019 года Пристайко сообщил, что Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи.
Он не уточнил, когда подавали запрос на помощь, но отметил, что сейчас речь идет о самом выживании Украины как государства.
Предыстория:
- С начала войны на Донбассе Германия предоставила Киеву финансовую помощь на сумму почти 1,4 миллиарда евро.
- По информации правительства Германии, только в рамках сотрудничества с целью содействия развитию Украины Берлин потратил 544 млн евро.
- В дополнение к ним Берлин выделил: 110 млн евро гуманитарной помощи, финансовый кредит на 500 млн евро, 25 млн евро на меры по стабилизации ситуации в стране, около 200 млн евро выплачены Киеву по каналам ЕС.