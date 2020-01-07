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Пристайко – Германии: Почему вы экспортируете оружие не нам?

Вторник, 7 января 2020, 19:19
Пристайко – Германии: Почему вы экспортируете оружие не нам?

Министр иностранных дел Вадим Пристайко призывает Германию оказать военную помощь Украине и заявляет о неоднократном срыве договоренностей с немецкими предприятиями по поставкам оружия.

Источник: интервью Пристайко немецкому изданию Bild от 7 января, опубликованное на сайте МИД Украины

Прямая речь: "Всего несколько стран в мире оказывают военную поддержку Украине. Германия - один из самых мощных экспортеров оружия в мире, несмотря на мирную внешнюю политику. Эти вооружения нужны и нам.

Однако, каждый раз, когда наши фирмы пытаются заключить контракты с немецкими предприятиями, эти договоренности срываются в последний момент по неочевидным, вероятно политическим мотивам. Мы надеемся, что в будущем это изменится.

Просто проанализируйте, куда Германия экспортирует оружие. Почему не нам? Мы - может и неидеальное, но вполне демократическое государство, которое вынуждено защищаться. Нельзя этого не учитывать".

Что предшествовало: В конце декабря 2019 года Пристайко сообщил, что Германия отклонила просьбу Украины о военной помощи.

Он не уточнил, когда подавали запрос на помощь, но отметил, что сейчас речь идет о самом выживании Украины как государства.

Предыстория:

  • С начала войны на Донбассе Германия предоставила Киеву финансовую помощь на сумму почти 1,4 миллиарда евро.
  • По информации правительства Германии, только в рамках сотрудничества с целью содействия развитию Украины Берлин потратил 544 млн евро.
  • В дополнение к ним Берлин выделил: 110 млн евро гуманитарной помощи, финансовый кредит на 500 млн евро, 25 млн евро на меры по стабилизации ситуации в стране, около 200 млн евро выплачены Киеву по каналам ЕС.

Украинская правда
Темы: ГерманияоружиеПристайкоМИД
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