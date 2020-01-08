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Землетрясение в Пуэрто-Рико нанесло ущерба более чем на $100 млн

Среда, 8 января 2020, 02:39

Землетрясение магнитудой 6,4 балла у побережья Пуэрто-Рико стал самым мощным в течение столетия.

Источник: CNN

Детали: По оценкам геологической службы США, более 400 000 людей сегодня ощутили на себе подземные толчки. Отмечается, что потенциальные экономические потери в результате сегодняшнего землетрясения превысят 100 млн. долларов.

Дословно: "Сегодняшнее землетрясение магнитудой 6,4, произошедшего у южного побережья Пуэрто-Рико - стало, пожалуй, самым убыточным землетрясением на островах в течение более века".

Напомним:

  • В Пуэрто-Рико 6 и 7 января произошли два мощных землетрясения магнитудой 5,8 балла и 6,4 балла.

Темы: земля
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