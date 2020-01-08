Все пассажиры рейса PS 752 Тегеран - Киев погибли
Среда, 8 января 2020, 06:45
Все находившиеся на борту самолет авиакомпании "МАУ", который разбился после вылета из Тегерана, погибли.
Источник: Государственное телевидение Ирана, передает Reuters
Детали: Спикер аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) сообщил, что на борту самолета Международных авиалиний Украины разбившегося в среду утром в Иране, находилось 176 человек.
Прямая речь: "Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в аварии".
Напомним:
- Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев разбился в Иране 8 января.
- Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман.
- Иранское управление гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.
- В СНБО сообщили, что пока подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.