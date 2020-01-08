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Все пассажиры рейса PS 752 Тегеран - Киев погибли

Среда, 8 января 2020, 06:45
Все пассажиры рейса PS 752 Тегеран - Киев погибли

Все находившиеся на борту самолет авиакомпании "МАУ", который разбился после вылета из Тегерана, погибли.


Источник: Государственное телевидение Ирана, передает Reuters

Детали: Спикер аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) сообщил, что на борту самолета Международных авиалиний Украины разбившегося в среду утром в Иране, находилось 176 человек.

Прямая речь: "Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в аварии".

Напомним:

  • Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев разбился в Иране 8 января.
  • Президент Украины Владимир Зеленский из-за катастрофы самолета МАУ в Тегеране срочно прервал поездку в Оман.
  • Иранское управление гражданской авиации заявило, что 147 пассажиров на борту самолета были иранцами, а 32 пассажира - иностранцами.
  • В СНБО сообщили, что пока подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа.

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Темы: УкраинаИракИранкатастрофа МАУ в Иране
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