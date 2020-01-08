Все пассажиры рейса PS 752 Тегеран - Киев погибли

Все находившиеся на борту самолет авиакомпании "МАУ", который разбился после вылета из Тегерана, погибли.



Источник: Государственное телевидение Ирана, передает Reuters

Детали: Спикер аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) сообщил, что на борту самолета Международных авиалиний Украины разбившегося в среду утром в Иране, находилось 176 человек.

Прямая речь: "Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли в аварии".

Напомним: