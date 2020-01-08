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Зеленский выразил сочуствие по поводу катастрофы самолета МАУ в Иране

Среда, 8 января 2020, 07:09
Зеленский выразил сочуствие по поводу катастрофы самолета МАУ в Иране

Президент Украины Владимир Зеленськеий выразил соболезнования по поводу гибели пассажиров и экипажа пассажирского самолета авиакомпании "Международные авиалинии Украины", потерпевшего катастрофу в Иране.

Источник: facebook Зеленского

Прямая речь: "Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г.Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины" потерпел катастрофу и упал недалеко от аэропорта.

По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа".

Что было раньше: Самолет Boeing 737, который перевозил 180 пассажиров, разбился вскоре после взлета из Тегерана, столицы Ирана. Самолет загорелся.

Иранское телевидение сообщило, что все, кто сбыл на борту самолета погибли.

"Украинская правда" в Threads

Темы: катастрофа МАУ в ИранеавиаИранЗеленский
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