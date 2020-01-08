МИД уточняет список пассажиров разбившегося в Иране самолета
Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров самолета, который разбился в Иране, они будут обнародованы в ближайшее время.
Источник: facebook президента Украины Владимира Зеленского
Прямая речь: "Министерство иностранных дел готовит списки пассажиров, они будут обнародованы в ближайшее время. Выясняем, кто точно сел в самолет, чтобы не было разногласий ".
Детали: Он добавил, что на месте событий, в аэропорту "Имам Хомейни", находятся посол и консул Украины в Иране.
Также Зеленский сообщил, что специальные бортики для отправки в Тегеран по линии МИДа и Минобороны для вывоза тел погибших уже подготовлены.
Что предшествовало: Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" ("МАУ") разбился в Иране 8 января.
По данным государственного телевидения Ирана, все, кто был на борту самолета, погибли.
По имеющимся данным, в самолете Boeing 737 авиакомпании "Международные авиалинии Украины" было 168 пассажиров и 9 членов экипажа.